Ceste vzele 500 življenj

Pred 30 leti, ko smo Slovenci zaživeli v svoji državi, je bilo potovanje po slovenskih cestah precej bolj nevarno kot danes. Imeli smo le za vzorec štiripasovne avtoceste, avtomobili so bili varnostno daleč od tega, kar imamo danes, dogajanje na regionalkah in magistralkah pa so krojile kolone plazečih se tovornjakov. V letu osamosvajanja je v hudih prometnih nesrečah v zveriženi pločevini ugasnilo blizu 500 življenj. Štiri leta pozneje, leta 1994, pa kar 506.V prometno najbolj obremenjenih mesecih so prav izstopali nekateri odseki smrti. Proti Dolenjski se je grozljiv sloves prijel karteljevskega klanca pred Novim mestom, veliko hudih, tragičnih nesreč je bilo na odseku skozi Krakovski gozd pa na ravnicah pred Trebnjim in v Višnji Gori. Hudo je bilo tudi med Ljubljano, Celjem in Mariborom.Tam so zlasti izstopale Trojane.Veliko življenj je ugasnilo tudi na relaciji Ljubljana–Koper. Izrazito nevaren odsek je bil denimo na stari cesti proti Planini, pa pri Postojni. Gneča in razrahljani živci voznikov so svoj davek terjali tudi v Črnem Kalu, pa na ravnicah pod njim. Na gorenjski magistralki je visok krvni davek zahteval odsek Peračica.