Češka vlada v Šentjoštu nad Horjulom

V Sloveniji je bilo tisto soboto konec junija 1991 organiziranih kup veselic. Od vaških do gasilskih in drugih. V Šentjoštu, vasi nad Horjulom, pa so si omislili kar vseslovensko Demosovo veselico.Na vzpetino nad vasjo, ki šteje okrog 400 ljudi, šentjoška fara pa 850 duš, so pridni vaščani postavili najmanj petnajstmetrski mlaj, na katerem je plapolala velika slovenska zastava brez zvezde, seveda. Tudi sama vas je bila okrašena z množico zastav (brez zvezde). Skratka, vaščani so se pripravili na množično veselico, vendar prave množice ljudi ni bilo. Povezoval jo je, številni pa so se spraševali, zakaj si je Demos omislil veselico prav v Šentjoštu.Eni so trdili, da je s tem Demos zaznamoval 50. obletnico ustanovitve prve vaške straže, no, pa se je izkazalo, da je Šentjošt trdno Demosovo oporišče. Veselice se je udeležila tudi delegacija češke vlade, ki je bila na uradnem obisku v Sloveniji.pa jo je povabil v Šentjošt na veselico in tako poskrbel za vladno srečanje na dotlej najvišji ravni (Šentjošt je namreč na 640 metrih nadmorske višine). Je pa bil podpredsednik češke vlades sodelavci malce presenečen le nad tem, ker je na mlaju plapolala slovaška zastava. Presenečenje je minilo, ko je delegacija poskusila slovenske klobase in šink ter dokaj mrzlo pivo union.