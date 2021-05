Cena zlata je eksplodirala

V 21. stoletju smo tudi Slovenci spoznali, da zlato niso le verižice in prstani, ampak dobrodošla naložbena kovina. Zlasti če kupimo zlatnik ali zlato palico kot fizična oseba, od morebitnega dobička, ko cena zlata naraste, ne plačamo davka.Vse do pred 15 leti je cena zlata na leto v povprečju naraščala za 7 %, nato pa je leta 2006 dobesedno eksplodirala. Tak skok so ustvarile govorice, da Kitajska povprašuje po zlatu. Leta 2005 je cena za unčo zlata znašala 445 $ (370 €), leta 2006 pa že 604 $ (502,5 €).Pred 15 leti so analitiki na veliko napovedovali nadaljnjo rast cene zlata. No, nihče tudi slučajno ni predvidel, da bo danes unča zlata vredna 1767 $. (1477 €).