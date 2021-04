Ena najuspešnejših slovenskih pevkje v devetdesetih letih postala zvezda, ki polni dvorane in z nastopi preseneča še tako nejeverne.Že od začetka kariere je bila po eni strani najbolj poslušana pevka, po drugi pa daleč najbolj obrekovana.»Pri njej je sporno prav vse, od njenih spodnjic do glasbenih dosežkov,« je takrat zapisala novinarkaPripisovali so ji nečimrnost, vzvišenost, častihlepnost, da izkorišča svoje erotične čare, tudi neokusnost. Pa vendar so jo vseskozi poslušali. Hkrati se ni branila pogovorov in medijev. A tudi pri tem so ji očitali, da intervjuje izkorišča za promocijo. A zanimivo, ni je motilo, ko so ji pripisovali vse mogoče ljubimce, od ljudi iz vlade do prijateljev in celo komponista, ki jo je dvakrat spremljal na neki sprejem. Blagnetova je na vprašanje novinarke, kakšno ceno plačuje za slavo, jasno povedala: »Če si slaven, si last ljudi.«