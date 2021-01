Častna občanka Tatjana Jakac

»Občina Kočevje podeljuje naziv častni občan občine Kočevje gospe Tatjani Jakac za dolgoletno kulturno povezavo z občino in mestom Kočevje. Božidar Jakac je leta 1987 mestu Kočevje podaril 34 risb, ki jih je ustvaril na zasedanju zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od 1. do 3. oktobra 1943. Po letu 1992 je njegova vdova Tatjana Jakac podarila še nadaljnjih 46 risb. Tako jih je danes skupaj 80 razstavljenih v dvorani, kjer je zbor dejansko potekal,« smo zapisali v Slovenskih novicah, ki so kot številne druge tudi tega vestno zabeležile v svoji tridesetletni zgodovini!

