Čas za branje najde med kosilom

Kar nekaj zvestih, dolgoletnih naročnikov imamo tudi na Koroškem. Ena od teh jeiz Legna, kraja, kjer sta doma tudiin, vodja in pevka legendarnih Štirih kovačev, trenutno najstarejšega ansambla pri nas.Ker s Koroške prihaja tudi, pevec Veselih Begunjčanov, našo dolgoletno naročnico Melito najprej pobaramo, če si je z njim kaj v sorodu, glede na to, da imata isti priimek.»O, ja, seveda je Miran naš sorodnik. Pa tudi sicer imamo kar nekaj muzikantov v naši žlahti,« nam pove naša zvesta naročnica. In se pohvali, da tudi njen nečak, sin brata, ki obiskuje drugi razred osnovne šole, odlično igra harmoniko. Frajtonarico, konkretno. Kdo ve, morda bo tudi on nekoč igral v kakšnem ansamblu, ki jih na Koroškem ne manjka. Sicer pa je tudi Melita Merzdovnik med tistimi, ki je časopis pred 30 leti naročila med prvimi.»Saj niti ne vem, zakaj. Verjetno zato, ker je bil ta časopis takrat nekaj novega. In res mi je bil všeč. In tako je še danes. Žal mi je le, da je časa za branje vedno manj. Še največ ga je imel moj oče Jože, ki je dejansko prebral čisto vse. Ampak tudi on zadnje čase malo peša. Sicer pa je manj časa tudi, ko se začne delo zunaj. In tega res nikoli ne zmanjka,« nam pove Melita, ki je še vedno delovno aktivna.Zaposlena je kot trgovka in tako nenehno v stiku z ljudmi.»Rada govorim, se pozna, kajne?« nas pobara. In prizna, da je včasih vedno našla čas za branje pri kosilu. »Vedno sem vse prebrala. Zdaj pa časa kar ni in ni. A časopisa smo nekako navajeni, zato je še vedno z nami. Pa vse priloge so zakon, nanje smo se res zelo navadili. Mene še vedno zanima čisto vse, o čemer pišete, še posebno astro novice,« nam zaupa dolgoletna naročnica, ki pravzaprav največ časa za branje najde med kosilom.In doda, da je malo žalostna, ker v Legnu nimajo več svojega raznašalca, zato časopis prinaša poštar. Ampak ob sobotah ga ni, zato sobotni izvod Slovenskih novic prejmejo šele v ponedeljek, skupaj z aktualnim izvodom.»Včasih ni bilo tako. To je res škoda,« pravi. Če sta Melita in njen oče navdušena nad vsem, kar je objavljeno v časopisu, pa je mama tista, ki jo motijo slabe novice, ki najdejo prostor na prvi strani.»Pa sem ji že rekla, naj začne časopis listati in brati od zadaj. Tako se potem izogne naslovom, ki pač so, kakršni so, da pritegnejo pozornost. Jaz to razumem, mama pa ne, in bi samo zaradi tega časopis kar odpovedala,« nam iskreno prizna naša bralka.A hkrati doda, da za zdaj Slovenske novice pri hiši ostajajo, saj dobre stvari v njih vendarle pretehtajo. Če se morda še najde kakšen raznašalec, pa je prepričana, da bi časopis imelo pri hiši še več ljudi.