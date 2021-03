Brez Novic ne bi bilo pravega jutra

Vsako jutro so Slovenske novice moje prvo opravilo. Kava in časopis, to je obvezno, da lahko lepo začnem dan. Ker hčerka vstane prva, me časopis zjutraj že čaka na mizi,« je zadovoljnaiz Novega mesta, ki je naša zvesta naročnica od začetka.»Še takrat, na začetku, pred tremi desetletji torej, smo v nabiralnik dobili brezplačni izvod. Ko sem ga pregledala, sem možu takoj rekla, da bomo ta časopis kar naročili. Mož je zdaj žal že pokojni,« pove in se v spominih vrne v svoja aktivna leta, ko je še delala. Službe ni imela daleč, le čez cesto. Začela je v IMV-ju, zaključila pa v Revozu, v isti službi, le naziv podjetja je zdaj drug.A če se ji je zdelo, da je bila polno zaposlena takrat, ko je hodila v službo in gor spravila hčerko ter sina, pa ji je zdaj, ko je v penziji, tako kot večini upokojencev vsak dan prekratek. Ko predela Novice, gre najraje ven, na domači vrt, ki je že povsem pripravljen na pomlad.»Jesen je bila lepa in sem vrt že prelopatala, vsak dan po malem, pa je. Vnuk je tudi že drevje obrezal,« pokaže. Rada je na svežem zraku in rada dela, sploh ko posije sonce, takrat je težko notri, okoli enajstih pa je že čas za kuhanje kosila. »Prav danes sem morala skrajšati prebiranje časopisa. Sonce je bilo tako mamljivo in rekla sem si, da bom branje že zvečer nadaljevala,« se nasmehne in pove, da v Novicah prebere skoraj vse: začne na prvi strani in nadaljuje naprej, le šport in avtomobilizem je ne zanimata.»V Novicah res izveš vse, všeč so mi nasveti o zdravju, pa vrtnarjenju, kuharijo vedno pogledam, križanke pa tudi redno rešujem, tako za hobi. Prebiram Delo in dom, pa Ono imam rada, tudi Ono plus imam naročeno,« prida Marijana, ki je dve desetletji v pokoju. »Ko bi mi le zdravje služilo, pa bo. Novice naj pa le ostanejo takšne, kot so. Rada jih prebiram, z njimi sem na tekočem. Tako je tudi dan lepši,« zaključi.