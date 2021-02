Božič na kasetah

Leto 1991 je bilo leto, še posebno december tega leta, ko so številni slovenski glasbeniki zavohali, da bodo cerkvene pesmi šle dobro v promet. Tako je tercet ansambla Slovenija izdal kaseto z naslovom Glej, zvezdice božje, ki je takoj postala ena najbolj iskanih.Svojo z naslovom Božične pesmi je izdal tudi Slovenski oktet pod vodstvom, na orglah pa jih je spremljal. Pesmi so bile posnete v cerkvi Janeza Evangelista v Retečah pri Škofji Loki. Kaseta se je začenjala s pesmijo Božji nam je rojen sin.Ljubljanska stolnica pa je izdala za vse, ki ne morejo ali niso mogli k polnočnici, kaseto z naslovom Polnočnica v ljubljanski stolnici. In ne nazadnje so tudi Big Ben Hit Quartet izdali kaseto z naslovom Nobody knows ... s črnskimi duhovnimi pesmimi in z božičnimi pesmimi iz pravoslavne liturgije.