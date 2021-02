Boris Kopitar se vživi v Videomeh

je naredil na televiziji s to oddajo nekaj novega, svežega, zato odmev ni presenetljiv. Kaže, da je slovensko občinstvo takšno TV-oddajo potrebovalo. Vsi pišejo, da je najmanj za polovico prekratka,« so Slovenske novice sredi junija 1991 povzele besede tajnice na RTVo jubileju – 50. izvedbi TV-oddaje Videomeh. Takrat se je zelo na glas govorilo, da je televizijska hiša domači glasbi slabo naklonjena, njihovi šefi pa so bili večinoma taki, ki ljubijo resno glasbo in se na želje gledalcev v glavnem požvižgajo. Ko se je upokojil redaktor narodno-zabavnih oddaj, vajeti pa je prevzel Boris Kopitar in začel svoj Videomeh, se je marsikaj spremenilo. V svoji 50. oddaji je predvajal »Klavžarje in Slake, Dovžane in Avsenike, nekaj starega, nekaj novega, nekaj barvnega, nekaj črno-belega in prvi nastop ansambla Karavanke na TV«.Oddaja Videomeh je bila med najbolj gledanimi na televiziji, Kopitar pa je na oddajo dobil od dva do tri tisoč odgovorov na nagradno vprašanje.