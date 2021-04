Bolj toplo ali mrzlo?

Danes govorimo, da se ozračje segreva, zato se led topi in se gladina morja dviguje že za nekaj milimetrov na leto.Toda vprašanje segrevanja planeta so klimatologi v devetdesetih razlagali drugače. Največjo pozornost so posvečali propadanju gozdov zaradi kislega dežja, ki ga je povzročala industrija z izpusti.Osamosvojitvenega leta 1991 je ameriški klimatolog dr.zatrdil, da je za propad gozdov kriv pravzaprav šotni mah, katerega rast pospešuje prav kisli dež. Razrast šotnega mahu pa nas bolj potiska proti ohlajanju, v naslednjo ledeno dobo. Kislega dežja je danes sicer manj, a kot nam je že pred leti povedala klimatologinja mag., je teorija o ohlajanju zlasti za Evropo še vedno aktualna. »Zaradi taljenja snega na severu Zalivski tok slabi, kar nas bo morda v naslednjih desetletjih ohladilo.«