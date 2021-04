Bojanu odnesli za tri milijone nalepk

Nekdanjemu slovenskemu smučarskemu asu Bojanu Križaju so pred natanko 20 leti nepridipravi vdrli v hišo na Zvirčah in ukradli posebne nalepke, vredne okoli 3,000.000 tolarjev, kar bi danes pomenilo nič manj kot 12.500 evrov.

Nekdanji šampion belih strmin, za katerega je svojčas navijalo mlado in staro, se je na vrhuncu kariere dokaj dobro znašel pred kamerami, tokrat pa se je na začetku želel medijem izogniti.



Šlo je za nalepke oziroma folije, ki so zadrževale sevanje gospodinjskih aparatov in drugih prenosnih naprav v hiši. Križaj je za medije povedal, da so barabini med božičnimi in novoletnimi prazniki res vlomili v hišo in odnesli omenjeni plen. »Ni bilo prvič in menda tudi ne zadnjič,« je napol duhovito in hkrati zaskrbljeno izjavil Bojan.

Naš smučar z osmimi zmagami v svetovnem pokalu alpskega smučanja je kmalu po karieri postal bolj ali manj uspešen podjetnik. Danes živi v Ljubljani.

