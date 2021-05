Bohinjci brez Kresne noči?

Bohinj je naš turistični biser, le tu in tam jim iz vode zaštrli kakšna zarjavela traverza nekdanjega pomola, sicer pa je tam prav fajn. Bohinjci imajo pravzaprav dva praznika, na katera so ponosni. To sta znameniti Kravji bal, kjer harmonika s kravjimi zvonci odmeva po stenah okoliških vršacev, in pa Kresna noč, ki jo pripravijo vsako prvo soboto v avgustu.Toda pred desetimi leti se jim je zataknilo. Poleno so jim pod noge vrgli iz uprave Triglavskega nacionalnega parka, ki jim do srede julija še ni izdalo soglasja za tradicionalno prireditev.Zelo debelo so pogledali, saj od uprave TNP, ki se najraje hvali prav z Bohinjem, česa takega niso pričakovali. Problem pa je v resnici bil novi zakon o TNP, ki ga je parlament sprejel leta 2010 in naj bi vsem živečim na območju posvečal posebno pozornost ter jim omogočil karseda normalno življenje. Pa so se tistega julija 2011, ko so bile priprave na Kresno noč v polnem teku in so želeli pripraviti tudi tek okoli jezera, pričakovali so nekaj sto tekačev, zbudili in spoznali, da morda ni čisto tako.