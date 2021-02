Bereta Slovenske novice ter pečeta kruh

Med našimi dolgoletnimi naročniki sta tudi Francka in Mirko Ržek, doma na kmetiji pr' Režen v gorenjski vasici Gorenje Brdo, tam nad prelepo Poljansko dolino. »Do doline, to je do Gorenje vasi, nas ločujejo štirje kilometri. Res pohvalno, da poštar vsak dan dopoldne prinese k nam svež časopis. Oba z Mirkom, ki je naročnik, ga z veseljem prelistava,« nam je povedala Francka Ržek.



Njeno ime poznajo mnogi Kranjčani, kajti vsako soboto, pa naj bo dež, sneg ali lep sončen dan, pride v Kranj. Točneje: na Glavni trg pri vodnjaku, kjer na tržnici prodaja izdelke s svoje domačije. Njeno stojnico, dodobra založeno z domačimi pekovskimi izdelki, Kranjčani ob sobotah dopoldne najdemo tik ob prikolici z mlečnimi izdelki, ki se v mesto pripeljejo s Poličarjeve kmetije pri Naklem.



»Že odkar so k hiši prišle prve, brezplačne številke Novic, je časopis pri naši hiši. Mirko rad prelista vse in se ustavi predvsem pri naslovih, slikah ter kakšni zanimivi zgodbi. Jaz pa jih vzamem v roke po kosilu, torej ko je pred menoj še kavica. Takrat si vzamem čas zase, če seveda pekovske obveznosti na naši kmetiji to dopuščajo,« pove Francka Ržek, ki je dopolnilno dejavnost domači kmetiji dodala pred več kot dvema desetletjema, zadnjih pet let pa je dejavnost uradno že predala naprej, v roke pridnega sina Mateja.



Peke pa je na domačiji pr' Režen kar precej, kajti Mirko Ržek v krušni peči zakuri skoraj vsak dan, da potem zadiši po kruhu – tega družina speče približno deset vrst, tudi takšnega s čebulo, ovsenega, ajdovega dveh vrst, rženega, pirinega ter seveda belega in polbelega.



»Pečemo pa tudi piškote, ki so na prodaj v kmetijskih kotičkih Loške zadruge, v trgovinici v Dorfarjah, v domači trgovinici v Radovljici in v prodajalni na koseški tržnici v Ljubljani,« našteje mesta, kamor z Dolenjega Brda potujejo domače dobrote, med drugim tudi piškoti brez moke.



Ko se takole pogovarjamo o našem časopisu, ki je že desetletja spremljevalec družine Ržek, lahko omenimo še to: Francka Ržek je z bralci naših kulinaričnih strani delila že nekaj receptov in takoj, ko bo spet pravi čas, jo znova pocukamo za rokav ter vprašamo, kako izkušena gorenjska gospodinja pripravi kak uporaben sezonski recept.

