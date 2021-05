Obujamo spomine: Bakterije v Koseškem bajerju

Morda najbolj priljubljen ljubljanski ribnik Koseški bajer, do katerega pridemo po Večni poti mimo Živalskega vrta, je bil pred desetimi leti smrtno nevaren. Mikrobiologi so namreč ugotovili, da so v vodi cianobakterije, ki povzročajo rast tumorjev.Koseški bajer od nekdaj velja za priljubljeno točko za mamice z otročiči. Mimo jezerca ne pelje nobena prometna cesta, le urejena potka, na kateri nas pozdravi kakšen ribič, otroci lahko odrežejo šibo in občudujejo labode in račke.Cianobakterije so pravzaprav povsod in v manjših količinah v jezerih niso nevarne, problem pa je, če se namnožijo. In tistega poletja 2011 je Koseški bajer zacvetel, dobil je zeleno preprogo, kar je pomenilo čezmerno namnožitev cianobakterij. Dovolj je že, če otrok pomoči roko v vodo in si potem oblizne prste. Cianobakterije proizvajajo nevrotoksine, ki pa so v telesu smrtno nevarni.