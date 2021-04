B – Bonn ali B – Berlin

Mlajše generacije tako rekoč ne vedo, da je bil nekoč prestolnica Zahodne Nemčije Bonn in ne Berlin, ki je bil pravzaprav z zidom prepolovljen in enklava sredi sovjetske Vzhodne Nemčije.Po padcu berlinskega zidu in združitvi obeh Nemčij leta 1989 je bilo takoj jasno, da bo prestolnica Združene Nemčije Berlin, a še leta 1991 ni bilo odločeno, kje bo sedež vlade in parlamenta. Berlin je bil omenjenega leta še vedno precej kaotičen, s precej visoko brezposelnostjo, zato so si bili politiki v laseh.Premlevali so celo kompromisni predlog, da bi bil Berlin prestolnica, vlada in poslanci z vso administracijo pa bi bili še naprej v Bonnu. Med mestoma so predvideli zračni avtobus (air shuttle), po ameriškem vzoru med New Yorkom in Washingtonom. Omislili so si tudi hitri vlak, ki za 650 kilometrov dolgo pot potrebuje manj kot štiri ure. Res so uredili zračni avtobus in hitri vlak, a danes je vse skupaj v Berlinu.