Avkcijski fiasko Ars Aeterne

Prva slovenska avkcijska hiša je decembra 1991 v Mariboru ponudila poleg slik, skulptur in kovancev še slovenska arhivska vina. Kot so pribeležile Slovenske novice, smo Slovenci v zadnjih šestih letih že imeli tri licitacije arhivskih vin v Ljubljani, ki so minile brez bistvenih pripomb, kljub temu da niso redki na Štajerskem, ki močvirnikom očitajo, da nimajo pretiranega smisla za vino.Je pa tistega dne med ogledali v drugem nadstropju le napol osvetljene Kazinske dvorane v Mariboru šlo marsikaj narobe. »Najprej so bili zasebni zbiralci podcenjujoče odrinjeni, tako pri izboru vin kot pri vabilih na avkcijo. Potem je degustacija ponujenih vin potekala le z enim kozarcem za rdeča in z enim za bela vina, brez možnosti, da bi se pri desetih vzorcih kozarce zamenjalo ali vsaj spralo.Za zabrisanje okusa prejšnjega vina je bil ponujen le suh kruh. Nedvomno bi bil primeren aspirin,« so poročilo z mariborskega dogodka zaključile Slovenske novice decembra 1991.