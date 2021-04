Autan za Černobilčane

Ravno junija 1991 so se v Umagu onstran meje znašli otroci iz Černobila, ki so leta 1986 preživeli eksplozijo jedrske centrale in prejeli čezmerno količino sevanja. Bivali so v Lekovem domu in brezskrbno uživali na morju ter z avtobusom potovali naokoli.Ob njihovem vsesplošnem veselju pa je bilo vreme na obali zelo vlažno, zato so jih močno napadali komarji. Ko je to prišlo na ušesa vodilnih v ljubljanskem Leku, so takoj stopili v stik z Bayer Pharmo, ki je domovala v isti hiši, in v Umag poslali autan, ki je še danes pregovorno sredstvo proti komarjem. Ko so se z avtobusom peljali po Sloveniji, so na radiu lahko slišali, da se je začela vojna. Otroci so se sicer varno vrnili v Ukrajino. Na rehabilitacijo v Slovenijo je do danes prišlo že več skupin černobilskih otrok.