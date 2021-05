Astro napoved: čakajo nas prazni žepi in denarnice

Slovenske novice vse od začetka sodelujemo s priznanimi slovenskimi astrologi, ki so prav na naših straneh kar nekajkrat pravilno napovedali prihodnost.

Približevanje Evropi

Leto 1995 je bilo Marsovo leto, Slovenci pa smo pod vtisom spopadov v nekdanjih jugoslovanskih republikah trepetali pred možnostjo vojne pri nas. Meta Malus je bralce Novic takrat pravilno pomirila, da se glede na planete vojne pri nas ni bati. Mlada Slovenija s predsednikom vlade dr. Janezom Drnovškom na čelu si je še utirala pot v svet. Tako, kot je povedala Malusova, smo se tisto leto borili, da bi naš vsakdan postal čim bolj podoben evropskemu.



Ni se zmotila, niti da nam bodo ugled v svetu dvigovali športniki, umetniki in kulturniki. Za uspeh v atletiki sta poskrbeli Britta Bilač, ki je na svetovnem prvenstvu v Barceloni osvojila srebro, ter Brigita Bukovec, ki je bila bronasta v teku na 60 metrov z ovirami.



Astrološki vladar leta 2009 je bil Mars, povezan z jezo, besom, vojno, spori, napetostmi in nezgodami. Kot je pravilno napovedal astrolog Srečko Možina, je začetek leta zaznamovalo veliko z ekonomskimi težavami povezanega pesimizma, saj je globalna kriza pri nas začela kazati zobe. Ni se motil, da se bodo čez leto pojavile ugodne zasilne rešitve za finančne težave. Zvezde so kazale tudi, da bomo v 2009. bolj solidarni ter da bomo sprejeli pomembne zakone, povezane s človekovimi pravicami. Pri nas smo sprejeli prenovljen družinski zakonik, ki je izenačil vse vrste družin.

Razmah epidemije

Leta 2011 se Sloveniji zvezde niso nasmihale nič kaj lepše kot 2009., saj je bil glavni še vedno Saturn, »vladar težav, ovir, preizkušenj in žalosti«. Srečko Možina je, žal pravilno, napovedal težek gospodarski in politični položaj, nepriljubljenost vlade in splošno nezadovoljstvo. Prvič v zgodovini smo imeli predčasne državnozborske volitve, saj po nezaupnici Borutu Pahorju sedem dni po glasovanju ni bil predlagan nov mandatar. Na volitvah je zmagala stranka Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića, ki je zasedla 28 sedežev v parlamentu.



Zadnja leta nas s točnimi napovedmi na prihodnost pripravlja astrologinja Mihaela Malečkar. Pravilno je napovedala, da bo padla Šarčeva vlada, že 2019. pa naznanila tudi težak začetek leta 2020. V 2021. smo po njeni zaslugi vedeli, kdaj se bodo spet odprle šole ter kdaj se bo epidemija najbolj razmahnila.

