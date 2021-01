Ante Marković bi slovensko državljanstvo

Notranji minister Igor Bavčar FOTO: TINA DEU

To je bilo leto, ko so se rodile Slovenske novice in tudi razširile govorice, da naj bi nekdanji premier zvezne vladena slovenskem ministrstvu za notranje zadeve zaprosil za slovensko državljanstvo. Izkazalo se je, da so bile govorice povsem brez podlage in izmišljene.»Kot nam je povedal pomočnik ministra, bi gospod Marković seveda lahko zaprosil za slovensko državljanstvo, vendar skorajda ni pogoja, da bi mu lahko izdali odločbo o slovenskem državljanstvu. Namreč, kot pravi Debelak, Marković niti ne živi v Sloveniji niti ni 100-odstotno naturaliziran Slovenec,« je v besedilu na drugi strani takratnih Slovenskih novic v rubriki Preverjamo zapisal novinar D. V.