Ameršek kupoval Rudonjo

Mladen Rudonja

»Olimpijin (gre za nogometni klub Olimpija; op. a,) direktorob koncu leta sestavlja transfer seznam, išče pa tudi okrepitve za spomladansko nadaljevanje nogometnega prvenstva. Včeraj je bil iz teh razlogov na Obali, zanimali pa so ga Koprčanter IzolanainPri Kopru in Belveduru Izoli za kupčije niso hoteli niti slišati, vsi trije igralci pa so bili povabila veseli. Seveda pa vse najbolj zanimajo finančne konstrukcije,« so zapisale Slovenske novice v svoji 186. številki decembra 1991, ko je bilo za izvod treba odšteti 20 tolarjev ali 10 YUD (jugoslovanskih dinarjev), 2,60 DEM (nemških mark), 18 avstrijskih šilingov, 2,50 švicarskega franka ali 2000 italijanskih lir.Slovenske novice so venomer imele bralce na vseh koncih in krajih.