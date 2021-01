Ali En in njegov obračun na sceni

Ali En alias Dalaj Eegol alias Recycleman alias DJ Poha alias Ali Džafić je bil svojčas vpleten v kar nekaj besednih obračunov (ker z videospotom ni bil zadovoljen, je ekipi plačal s ponarejenim denarjem, vse skupaj pa posnel – za nov spot), a najbolj znano je njegovo obračunavanje s Tomažem Domiceljem in Janom Plestenjakom na albumu Leva scena (1994).



Album, na katerem je tudi že skoraj kultna uspešnica Sirni & mesni, sicer danes velja za mejnik slovenske raperske in hiphoperske scene, je pa bil deležen kar burnih odzivov predvsem zgoraj izpostavljenih tarč. Presenetljivo, samih fizičnih obračunov (razen domnevnega poskusa okajenega davljenja Toma Juraka iz zasedbe Gu-gu, ki pa je Ali En nikjer ni izpostavljal) ni bilo. Ali Enov rafal, uperjen proti Domicelju, se glasi: «En muskonter prou izstopa, za mene je debil, ljudje pa mu pravjo slovenskega naroda sin. Svoj največji hit je naredu že pred dvajsetimi leti, a še zmeraj ga špila in si misli, vsi so kmeti, v resnici je kmet on, naj se vrže čez balkon, če bo sreča, zlom si vrat, ti zafukan idiot, moron.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: