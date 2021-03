Afera Slovin

Številni se še spomnijo afere Slovin in soudeležbe proračunskih milijard v uvoznem poslu, ki je tekel prek Jugobanke. V Slovenskih novicah smo pred tremi desetletji zapisali, da je poslanec DPZ in predsednik Socialistične strankena zasedanju slovenske skupščine postavil vprašanje prav na to temo, temo Slovin.Povedal je, da je za primer izvedel iz časopisa – Slovenskih novic –, in pozval vlado, naj natanko razloži, koliko denarja in na kakšen način je splavalo po vodi. Zanimala ga je tudi vloga, izrazil pa je upanje, da bodo pristojni resorji skupščini nalili čistega vina, čeprav so dejstva morda zoprna.Je pa Žakelj vsekakor pričakoval, je zapisal poročevalec Slovenskih novic, »hitrejši odziv kakor pri Elanu, ko sploh ni dobil nobenega odgovora«.