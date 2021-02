Afera Hit in prisluhi VIS

Pisalo se je leto 1992 in bilo je skoraj pred natanko tridesetimi leti. Slovenske novice so afero podrobno spremljale. Takole: v eni izmed pisarn podjetja Hit v Novi Gorici je zazvonil telefon. Moški glas je osebi na drugi strani žice sporočil veselo novico: »Famozni Peterletov zakon je tudi v zboru občin padel.« Oseba, ki je dvignila telefon, je bila Nelida Nemec, moški pa Ivan Vodopivec, funkcionar sežanske občine in poslanec zbora občin republiške skupščine, človek, ki mu je Danilo Kovačič, generalni direktor Hita, nekaj dni prej obljubil 30 milijonov italijanskih lir (danes kak...