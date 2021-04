12 preletov v minuti

Maja osamosvojitvenega leta 1991 je bilo že kar napeto. Zlasti v krajih, kjer je imela naša bivša JLA močna oporišča. Ena najbolj varovanih vojaških baz je bilo vojno letališče v Cerkljah ob Krki pri Brežicah, kjer je bilo parkiranih nekaj eskadrilj. Prebivalci, kmetje Krško-Brežiškega polja so bili vajeni hrupa letal, a tistega maja 1991 je bilo drugače.»Letala letijo nekoliko više kot običajno. Danes sem jih naštel kar 12 v eni minuti, ki so hrumeče preletela Brežice,« je povedal neki kmet. Brežičanov sicer ni skrbelo vojaško osebje, ki je bilo nastanjeno z družinami v brežiških blokih, temveč tisti, ki so se pripeljali z vlakom iz Hrvaške.