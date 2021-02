1000 milijard Olimpijinega dolga

Številka je bila gromozanska, vendar resnična. NK Olimpija se je namreč z odhodom iz 1. jugoslovanske lige lahko obrisal pod nosom za zadnji del odškodnine za Džonija Novaka (prodali so ga za 115.000 nemških mark).



Pri beograjskem Partizanu so namreč takrat izračunali – pisalo se je leto 1991 –, da so imeli z neodigrano tekmo z Ljubljančani 2820 milijard škode (vstopnice, reklame, TV, redarji ...). Od te vsote so odšteli Novakovo odškodnino in izračunali, da je Olimpija dolžnik nogometnega kluba Partizan. In to za 1000 milijard.

