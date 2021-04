100 metrov za 500.000 dolarjev

V dnevih, ko je pri nas divjala osamosvojitvena vojna, sta se 1. julija 1991 v Lillu v Franciji na velikem atletskem mitingu IAAF Mobile na 100 metrov spopadla slovita sprinterja, Američanin KanadčanOb koncu osemdesetih je bilo več kot razburljivo spremljati atletiko, saj sta se sprinterja spopadala in si izmenjevala prvo in drugo mesto. Ben Johnson je bil tisti, ki je pravzaprav prekinil zmagovito kariero na olimpijskih igrah 1984 v Los Angelesu štirikrat zlatega Lewisa, na naslednjih OI v Seulu 1988 je osvojil zlato medaljo na 100 metrov.A slava je bila kratkotrajna, saj so pri Johnsonu v telesu odkrili prepovedana poživila, kar je tudi priznal. Izgubil je zlato medaljo in bil diskvalificiran za dve leti. Ko sta se v Lillu spet pomerila, je hitreje startal Lewis, a ga je Johnson prehitel in zmagal. Tekmovala sta za skupno vsoto 500.000 dolarjev.