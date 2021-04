1. maj ni strankarski, ampak delavski praznik

Mleka je bilo leta 1992 preveč. FOTO: Igor Modic

Prvomajski kres na Rožniku. FOTO: Blaž Samec

Za 1. maja 1992, slabo leto po osamosvojitvi, so na tradicionalnih slovenskih prvomajskih vršacih zagoreli kresovi, ki so staroslovenski simbol upora in oznanjevanja, da tu živimo mi.Po državi so potekala tradicionalna srečanja, ki so jih pripravili t. i. prenovitelji in seveda delavski sindikati. Na Socerbu, znanem predvojnem zbirališču ob prazniku, se je zbralo kar 2000 ljudi z obeh strani meje. Obiskovalce in pohodnike je nagovoril slovenski pesnik, ki je poudaril, da je prvi maj delavski praznik, ki niti slučajno ni strankarsko obarvan.A po veseljačenju je v naslednjih dneh tistega leta hitro prišla streznitev. Na ministrstvu za kmetijstvo so zasedali člani republiškega odbora za mleko, ki so morali poiskati rešitev zaradi naraščajočih stroškov proizvodnje in zahteve kmetov, naj se odkupna cena mleka poviša. Kmete je s svojimi izračuni podprl tudi Kmetijski inštitut Slovenije. Ministers sodelavci si tega ni upal storiti, saj so bile mlekarne prepolne mleka, domača prodaja pa je zaradi zmanjšane kupne moči celo upadla. Vedno več mleka so morali predelati v prah, sicer bi ga morali zliti v jarek.A tudi v prahu ga je bilo preveč in niso vedeli, kam z njim. Celo zaloge masla, ki je danes obupno iskana surovina in ga lahko mlekarne izvozijo, kamor koli želijo, so presegle 500 ton. Mlečne kmetije so se prvič po osamosvojitvi znašle pod strahovitim pritiskom, zato so zlasti manjše opustile oddajo mleka. Tako se je začel propad naših kmetij. Ob osamosvojitvi smo jih imeli okoli 110.000, danes le še 68.000.