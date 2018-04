Zvezdniški trenutki naših glasbenikov

Miha Debevec in Dejan Kušer se rada spopadata v duetu s svojima harmonikama. FOTO: facebook

Ansambel Saša Avsenika je z Grego Avsenikom v živo igral v Begunjah, od koder so prenašali oddajo Četrtkov večer. FOTO: facebook

Odlična harmonikarjainsta se nedavno s svojima harmonikama spopadla v igranju priredbe kultne svetovne uspešnice legendarne rockovske zasedbe Status Quo In The Army Now. Očitno pa ju ne zanima samo harmonika, pač pa tudi nogomet, zato sta se udeležila tekme med slovensko in avstrijsko reprezentanco v Celovcu, na kateri so bili tudi številni visoki gostje, od naše ministrice za šolstvo do predsednika nogometne zveze, številnih gospodarstvenikov in avstrijskih veljakov. A glavna zvezda večera je bil, predsednik Uefe. Miha in Dejan sta izkoristila njegovo prisotnost, ga povabila medse, on je privolil in nastala je fotografija, ki bo šla v anale, kot se temu reče. Očitno pa imajo Čeferinovi, poleg prava in žoge, prav tako radi tudi zven harmonike, saj je Miha v duetu sže pred tremi leti igral na predstavitvi knjige z naslovom 100 sodnijskih, ki jo je izdal dr., Aleksandrov oče. S svojim igranjem sta ga seveda navdušila.Po Tomažu se je Mihi, ki ostaja zvest diatonični harmoniki, lani v duetu pridružil Dejan Kušer, ki pa igra klavirsko harmoniko in jo tudi poučuje na celjski Glasbeni šoli. Od drugih ustvarjalcev se razlikujeta po tem, da se njun izvajalski opus ne omejuje le na preproste narodno-zabavne in ljudske skladbe, kar je značilno predvsem za diatonično harmoniko, ampak glasba prerašča tudi v druge, za ti dve glasbili zahtevnejše glasbene zvrsti. Poseben pomen dajeta kakovostnim aranžmajem in izvirnim idejam, ki jih vnašata v svoj ustvarjalni proces. Z združitvijo obeh vrst harmonik, torej diatonične in klasične, pa so postale glasbene možnosti tako rekoč neomejene. Njun opus obsega tako priredbe klasičnih kot popularnih skladb ter tudi etno glasbo.Veliko se te dni dogaja tudi Ansamblu. Po slovesu pevkepred enim mesecem, nove redne pevke, kot je zatrdil sam Sašo Avsenik, še nimajo, jih pa kar nekaj preizkušajo. Trenutno z njimi poje Savinjčanka, ki se je očitno odlično vživela v ansambel. Saša je sicer vajena tako gorenjske noše kot petja Avsenikovih melodij, saj je uradno še vedno tudi članica Gorenjskega kvinteta, fantje pa brez pevke ne morejo biti, saj ves čas nastopajo v tujini in doma. V Planici so vsakič v živo zapeli Planico, ko je letalec preletel 230-metrsko znamko, Sašo Avsenik pa je izkoristil priložnost in se fotografiral s priljubljenim avstrijskim smučarskim skakalcem, lanskim dvakratnim zmagovalcem v Planici. Prejšnji teden pa je Ansambel Saša Avsenika za celo uro zapolnil prvi program Radia Slovenija, ko so iz Begunj, iz gostilne Pri Jožovcu, neposredno v radijski eter prenašali legendarno oddajo Četrtkov večer. To je ena najstarejših glasbenih oddaj na radiu in letos praznuje 90 let oddajanja. No, letošnje leto pa je jubilejno tudi za Avsenike, saj mineva 65 let, odkar odmevajo polke in valčki, ki sta jih ustvarilain njegov brat, ki je bil na Radiu Slovenija tudi dolga leta zaposlen kot glasbeni urednik takratnega Radia Ljubljana.