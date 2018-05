Znani Slovenki v strahu: Bilo je kot v kriminalki

Hajdi ni niti slutila, da bodo s sinovoma Dantejem in Evanom na morju doživeli takšen preplah. FOTO: facebook

Nedavni strelski obračun sredi portoroške plaže je pošteno nagnal strah v kosti pevkamain, ki sta si tega dne hoteli privoščiti nekaj sproščenih uric – prva v objemu sinov, druga s prikupno hčerkico kodravih las. Brezskrben dan pa se je v hipu spremenil v pravo nočno moro, ko so po plaži začeli švigati naboji. Hajdi si je s fantoma poiskala varno zavejte in tam srečala Manco.Počutili sta se kot v kakšni filmski kriminalki, le da se je vse to odvijalo zares, v njuni neposredni bližini. Še nikoli nista tako trepetali za svojo varnost, posebej zaradi otrok, ki so prestrašeni in zmedeni doživljali eno prvih pretresljivih izkušenj. Na koncu se je vse srečno izteklo, Hajdi pa je ob prihodu domov zapisala: »Življenje je eno in treba ga je živeti na polno. Kjerkoli smo, moramo uživati, deliti srečo, pozitivno energijo in biti potrpežljivi, strpni, razumevajoči, predvsem pa hvaležni. Vse to nas bo zapeljalo v lepšo prihodnost.«