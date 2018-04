Werner: Najbolj me je razočaral Bizovičar

Ples je nekaj lepega, verjetno je bil to eden izmed razlogov, da ste privolili v projekt. Nato pa ste se morali soočati z grdimi in primitivnimi odzivi. Kako je vse skupaj vplivalo na vašo samozavest?

Lahko si predstavljamo, da ni bilo lahko vašima dekletoma, ženi Andreji in hčerki Kanenas, saj sta namesto čistega užitka ob spremljanju svojega 'kralja' morali skupaj z vami skozi vso gonjo.

»Nekatere Ladove izjave niso primerne za ta šov, preprosto so bile žaljive do starejših in do mene.«

Je ta plesna izkušnja še bolj povezala vašo družino?

Otroci so najbolj iskreni kritiki. Kaj je o vsem tem rekla Kanenas?

Povsem nepreračunljivo sem se odzval na povabilo k sodelovanju. Ljubezen do plesa me je peljala v neznano, čeprav nisem imel najboljšega izhodišča. Visok dva metra, težak 104 kilograme, brez kančka predznanja in s popolnim zavedanjem svojih plesnih hib. Pri 48 letih sem želel javnosti pokazati, da še tako velika pomanjkljivost ne sme biti ovira za izpolnitev lastnih sanj. Na tej poti se bodo našli ljudje brez obraza, prežeti z zavistjo, ki bi si za vse na svetu želeli početi, kar počnete vi, a imajo premalo samospoštovanja in zato iščejo dežurnega krivca. Pljuvajo po drugih in zdravijo svoje manjvrednostne komplekse, da bi se tolažili. Nato pa se sprašujejo, zakaj jim ne uspe, čeprav imajo odgovor nenehno pred nosom in ga vidijo vsakič, ko se pogledajo v ogledalo.Res je, ni nam bilo lahko, čeprav sem močna oseba in s svojim pozitivnim pristopom vedno potolažim vse okoli sebe.in moja malasta me v zadnjih osmih tednih komaj videli, in že to je bil zanju velik udarec. Smo zelo povezana družina in ati je nekakšna 'tampon cona' med mamico in hčerko (nasmešek). V vsem tem času nisem imel niti enega prostega dneva. Snemanja za šov, šest- do osemurni treningi brez počitka in vse to, da bi gledalcem pričaral nasmešek na obraz, jih spravil v dobro voljo. Ni lahko prenašati bremena in nesramnih komentarjev peščice primitivnih ljudi, ki ne predstavljajo javnosti, ampak so kvečjemu le glasni reveži, skriti za različnimi psevdonimi. Žal so jih nekateri mediji obravnavali kot javno mnenje, in to je prišlo tudi do mojih bližnjih, kar pušča grenak priokus in zaboli.Pa še kako! Po izpadu iz šova sem bil neskončno srečen, da bom zopet v varnem objemu svojih deklet. Odsotnost od ljubljenih je preizkus in terapija hkrati, saj so nam nekatere stvari preveč samoumevne. Ugotovili smo, kako neverjetno smo povezani, da nas še tako neizprosna situacija ne more uničiti in da je družinska ljubezen največje darilo življenja. Seveda so me ganile solze nekaterih v studiu, ki sem jih hitro potolažil in jih vprašal, ali čutijo v srcu žalost ali srečo, in odgovorili so mi, da srečo.Ona navdušeno spremlja Zvezde plešejo in zastavila mi je ogromno zanimivih vprašanj, saj se ji marsikatera stvar ni zdela logična. Ni čudno, tudi meni in številnim gledalcem se ni (nasmeh). Ti naši mali škrati so zelo brihtni in v vsem vidijo le dobro. Predvsem pa želijo uživati, in tudi ona se je imela dobro med spoznavanjem zvezdnikov ter njihovih plesalcev. Prav vsak se ji zdi favorit in je povsem neobremenjen otrok, na kar sem neizmerno ponosen. Sicer pa je bila moja naloga po vsakem novem plesu, da jo naučim kakšen korak. Časa nisem imel na pretek in zadnje tedne sva se že pošteno pogrešala. Vse skupaj je bilo precej hudo.