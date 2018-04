VIDEO: Hči Jureta in Alenke Košir vas bo pustila brez besed

Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, s čimer se lahko brez pomislekov strinjamo ob pogledu na otrokeininso očetu in mami izredno podobni, vendar je zadeva malce drugačna, ko gre za njihove hobije, strasti in panoge, v katerih so se znašli in se tudi našli. Najstarejša Alina je nekoč drsala, nato se je zaljubila v balet, najmlajši Jalen je obetaven košarkar, Anika pa je šla čisto po svoji poti. Alenka je objavila posnetek, na katerem njena srednja hči poje Rihannino pesem Love on the brain. Njen angelski glas boža ušesa, ponosna mamica pa ob tem pravi, da je zanjo zmaga že to, da je hči odkrila nekaj, kar ji poganja kri po žilah. Za to, da je Anikino petje božansko, pa je seveda zaslužna tudi učiteljicaiz dua Maraaya.