Urška Majdič in Tin Vodopivec v akciji

Tin priznava, da mu bo, kljub veselju, odleglo, ko bo 18. maj mimo. FOTO: facebook

Pevka in radijska moderatorkaje velika ljubiteljica živali in narave, zato si je v teh sončnih dneh privoščila uživanje na deželi: na konjskem hrbtu je po dolgem in počez prejezdila čudovite, s cvetjem posute travnike. Medtem ko Urška uživa v lepotah pomladi, pa je njen fantzaposlen s pripravami na nastop slovitega komikatrenutno enega najbolje plačanih in znanih stand up komikov na svetu. Tin namreč organizira smeha polno prireditev, ki se bo odvijala 18. maja v Hali Tivoli.»Russellova turneja je velik logističen zalogaj, saj je treba uskladiti nastope po vsem svetu – na voljo smo imeli le eno luknjo v urniku, a na srečo se je vse poklopilo. Še večji izziv pa je tehnične narave, saj je Russellova ekipa izredno zahtevna in natančna glede tehnike, prevozov, celo prehrane. Lahko potrdim, da se veselim tega dogodka, hkrati pa mi bo tudi zelo odleglo, ko bo mimo!« priznava Tin.