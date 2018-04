Trije v boju za eno pivo

Tri legende balkanske glasbene scene se srečajo v slovenskem baru … Kako se zgodba ob pivu zaplete, pa je tema največjega izziva letošnjega poletja. Za očetom in sinom Cavazza, nogometašema Sebastjanom Cimirotičem in Marcom Tavaresem se bodo letos pomerili pevci Neno Belan, Halid Bešlić in Željko Joksimović, in sicer s tem, kar najbolje znajo – s petjem in igranjem kitare na ljubljanskih ulicah. Na Tromostovju je bilo prav zabavno, ko so snemali video za kampanjo, ki bo ob pijači združevala in osvajala Balkan. Fantje so se prvič videli v živo, zanimivo pa je bilo tudi za mimoidoče radovedneže, ki so sproščeno ploskali in prepevali z legendami.