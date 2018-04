Tamburice so vse bolj priljubljene

Ansambel Tonija Verderberja je pred dvema letoma nastopil tudi na Noči Modrijanov. FOTO: osebni arhiv

Pevec Marjan Zgonc. FOTO: osebni arhiv

Nič čudnega, da so Prifarski muzikanti, ki igrajo na kar nekaj tamburici sorodnih inštrumentov, pri nas ena najbolj priljubljenih in uspešnih skupin, na sceni pa so že 30 let. Le bežen pogled na njihovo spletno stran kaže, da so skoraj vse do poznega poletja razprodani. Seveda pa se ob tem že pripravljajo na letošnjo 30-letnico, ki jo bodo proslavili na odru Cankarjevega doma v Ljubljani. Program pesmi in nastopajočih gostov iz vseh vetrov je skoraj dogovorjen, a o podrobnostih nočejo reči nobene. In tudi ne o voditeljih ali voditeljicah, ki so jim lani, na jubilejnem desetem koncertu, povzročale menda še največ skrbi. Ja, kar tri so si omislili, a niso bili povsem prepričani, kako se bodo igralka, profesionalna voditeljicain popolna amaterkana odru ujele.Saj veste, tri ženske, trije različni značaji, pa tudi postave in nenazadnje navade. Čeprav so v scenariju predvideli, da bo med njimi več zbadljivosti, nevoščljivosti in drugih nečastnih lastnosti žensk, sploh kadar jih je na kupu več, nekega resnega tekmovalnega duha med njimi ni bilo. Preprosto se niso hotele zbadati in se dražiti med seboj, zato je šlo vse v popolnoma drugo smer. Postale so »hude« prijateljice in za vsako zbadljivko v scenariju spraševale, ali se je morda ne bi dalo še malo omilili. Kako je na koncu vse skupaj izpadlo, pa smo lahko videli. Zagotovo bo tudi letošnji koncert, ki bo že v mesecu novembru, nepozaben. Nežni zven tamburice je v svoj sestav vključil tudi belokranjski Ansambel, čigar zvena se tudi zato ne da primerjati, kaj šele zamenjati z nobenim drugim iz vrst narodno-zabavnih ansamblov. Do zdaj so vselej nastopali sami in v vseh teh letih prispevali v glasbeno zakladnico veliko polk in valčkov. Mnoge skladbe pa so postale že skorajda zimzelene, tako priljubljene so med poslušalci. Med temi so na primer Pisanice, Čaša sreče, Kruh ponoči spi, Nič ni lepšega, Prijateljev ne štej, Staro vino, Koščeva ljubezen in številne druge.Prvič v 35 letih pa se je Ansambel Tonija Verderberja zdaj odločil za sodelovanje z drugim znanim izvajalcem. In to ne s katerimkoli... »je sam izrazil željo, da bi nekaj skupaj naredili. Predlagal je, da bi ustvarili pesem o veliki beli ptici – štorklji, o kateri krožijo vsem dobro znane zgodbice. A ta skrivnostna ptica ima tudi drugačen pomen. Prinaša pomlad in družinam mir in zdrav rod,« je novo pesem z besedami pospremil na pot Toni Verderber. In tako je s skupnimi močmi Verderberja in Zgonca nastal prelep valček z naslovom Velika bela ptica, za katerega je besedilo napisal, glasbo Toni Verderber, priredba pa je delo Tonija in njegovega sina. Pesem, ki so jo posneli v pretekli zimi, bo skupaj z vsemi novostmi izšla tudi na novem albumu Ansambla Tonija Verderberja, za katerega v studiu pridno snemajo še druge skladbe.