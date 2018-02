Špelo zamenjali z Markom Potrčem

Ne le to, da ti eno sporočilo uniči dolgo pričakovani in načrtovani dopust, ampak ti na glavo obrne vse življenje. Čeprav se Špela Grošelj še ni odzvala na zaplete okoli oddaje The Bigest Loser Slovenija, smo iz zanesljivih virov izvedeli, da se v ozadju odvija prava drama. Pretepi, nadlegovanje, psihični pritiski in zamenjave so dobiček zaključka prve in začetka druge sezone priljubljenega šova o hujšanju.

Marko Potrč je še vedno v igri za nov projekt, ki mu je kot zagrizenemu športniku v velik izziv. FOTO: facebook

Po zadnjih informacijah, ki smo jih prejeli pred zaključkom redakcije, se na Planet TV odvijajo zaupni pogovori za zaprtimi vrati. Odloča se namreč o usodi generalnega direktorja Vladana Andjelkovića in njegove prijateljice, po nekaterih trditvah celo partnerice Lili, ki naj bi bila vpletena v incident na komercialni televiziji. Da se nesoglasja vendarle ne morejo reševati z nasiljem, so ugotovili tudi lastniki, zato želijo stvar izpeljati v dobrobit svojega ugleda in čim bolj nemotenega nadaljnjega dela. A do danes še vedno velja, da je večina kreativne ekipe, zadolžene za omenjeni šov, dobila odpoved, vključno z voditeljico. Namesto nje naj bi povezovanje prevzel prekaljeni maček Marko Potrč, kar večini menda ni po godu, saj je bilo delo z Grošljevo zelo profesionalno, gladko in konstruktivno. Že samo dejstvo, da naj bi triurno finalno oddajo v živo odvodila brez 'trotl bobna', s katerega voditelji berejo besedilo, češ da je ta predrag in da voditeljice v Srbiji to počnejo brez omenjene naprave, priča o tem, da se je Špela maksimalno potrudila.

Vendar pritiskom skozi celotno sezono ni bilo videti konca. Glavna krvnica je po zagotovilih številnih virov prav Lili, javnosti sicer nepoznana, saj se v televizijskem in produkcijskem svetu nikoli ni proslavila z vidnejšimi projekti, ampak je bolj spretna s solariji, ki naj bi jih prej vodila. Zdaj pa je čez noč postala kreativna producentka, ki je sodelavcem nagnala strah v kosti. Izmišljevala si je pristope, kako med tekmovalce vnesti čim več prepira, da jim je treba v hiši dovoliti alkohol, s čimer se večina ni strinjala. Vendar je to ni zaustavilo, kajti imela je podporo z vrha. Mobing s prepovedjo kajenja ekipi med odmori ter drugi neljubi pritiski so sprožili upor. Ta je eskaliral tik pred finalnim večerom in zdaj je celotna javnost v pričakovanju odločitve, ali bo Marko res zamenjal Špelo in kakšna bo usoda Vladana ter Lili.