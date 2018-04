Špela Grošelj o mami: Magdi je superženska

Ni skrivnost, da je Špela Grošelj (33) lepoto podedovala po svoji mami Magdi, s katero sta si na las podobni. Le kdo pa bi si mislil, da zeva med starejšo in mlajšo Grošljevo lepotico kar 41 let razlike – to včasih komaj verjame celo pevka in TV-komentatorka. »Pri štiriinsedemdesetih je mnogokrat bolj glasna, poskočna, korajžna in hitrejša od mene. Leta ji dobro denejo, čeprav zadnje čase rada pozablja ali kaj presliši. To je menda v njenih letih običajno. Čeprav ona ni ravno običajna. Je superženska in najboljša mama na svetu,« o svoji materi, ki v teh dneh slavi rojstni dan, pravi znana Slovenka. »Vse najboljše, Pagdi, in ostani z mano še vsaj 30 let,« je zaželela Špela svoji čudoviti mami, ki jo ljubkovalno kliče Magdi Pagdi, ona pa njo Špeli Beli.