Slovo napovedali še Mladi upi

Tako živa, kot je glasba, so živi tudi vsi tisti, ki jo ustvarjajo in izvajajo. Nič nenavadnega zato ni, da nenehno prihaja do sprememb. Te so v življenju pač neizbežne. Potem ko so že lani napovedali slovo Ognjeni muzikanti, ki bodo, kot so napovedali, na voljo oboževalcem na kakšnem skupnem nastopu le še do letošnje jeseni, je slovo na začetku leta napovedal tudi ansambel Napev iz Koroške. »Hvala za vse,« so napisali pod fotografijo, ki je nastala ob koncu silvestrovanja v Mežici, fantje Aleš Mlinšek, Blaž Breznik, Andraž Kresnik, Aleš Črešnar in Primož Fleisinger. Tisti, ki ste se na silvestrsko noč vrteli na njihove polke in valčke, ste bili tudi zadnji, ki ste fante videli in slišali skupaj v ansamblu, ki je deloval natanko desetletje. A ni rečeno, da koga od njih ne bomo kdaj srečali v kakšni drugi zasedbi. Ekskluzivno pa razkrivamo, da se letos z glasbene scene poslavlja še en ansambel, in sicer Mladi upi iz Šmarja pri Jelšah. Pri vodji in harmonikarju Nejcu Šucu smo preverjali, ali že imajo zamenjavo za Primoža Oseka, ki je po novem član ansambla Vikend. Nejc pa nam je odgovoril: »Nimamo še novega člana, saj smo se odločili, da odigramo le še letošnjo sezono do konca, nato pa prenehamo delovati.« Mladi upi so se udeležili vseh festivalov narodno-zabavne glasbe, ki nekaj pomenijo. Bili so v Vurberku, na Ptuju in v Števerjanu, pred petimi leti so se uspešno predstavili tudi na festivalu Slovenska polka in valček. Za njimi pa bodo ostale številne skladbe, nekatere ne ravno tipično narodno-zabavne, a so jim poslušalci radi prisluhnili. Kot je na primer ena zadnjih z naslovom Drugačen plan. Glede na to, da imata poleg Nejca, ki ima podjetje, tudi Žan Šket in David Bevc službo, pevka Kaja Humski, ki je učiteljica, pa prav zdaj piše še magisterij in poučuje petje, jim dolgčas zagotovo ne bo. Primož Osek, ki je bil njihov član od aprila lani, pa se je, kot rečeno, pridružil ansamblu Vikend. »Če dobiš takšno priložnost, jo seveda moraš sprejeti brez oklevanja. Sicer pa smo z Mladimi upi dolgoletni prijatelji in srčno upam, da ni zamere. Tako je pač v glasbi,« je za Suzy povedal simpatični Primož, ki je tudi velik ljubitelj konj. Trenutno ima kobilico Liso, s katero se pogosto sprehajata po šmarskih hribih in dolinah. »To je nekaj za mojo dušo in sprostitev, pa še ves čas sem v stiku z naravo,« nam je zaupal novopečeni vikendaš, ki s fanti že nastopa.

Brkinci so Niko, Jan, Benjamin in Eva. FOTO: facebook

Bolj po tihem pa je lani odšel v zgodovino tudi Brkinski trio, ki ga je ustanovil harmonikar Niko Poles, sicer bratranec Petra Polesa. A je Niko, zaposlen tudi kot učitelj harmonike, takoj ustanovil nov ansambel Brkinci, v katerem poleg njega igrata še basist Jan Čekada in kitarist Benjamin Gorup, poje pa Eva Gorup. Brkinci igrajo tako zabavno kot tudi narodno-zabavno glasbo. Za začetek pa so v narodno-zabavne ritme preoblekli popevko Nine Pušlar z naslovom Kdo še verjame, ki jo Nina poje s Stiškim kvartetom, njena avtorja pa sta Matjaž in Urša Vlašič. V prihodnje bodo ustvarjali tudi lastne skladbe, pravi Niko. Do spremembe je prišlo še v priljubljeni skupini MJAV, saj so Ani Frece, Maša Uranjek in Jasmina Šmarčan z novim letom ostale brez črnolase Ane Golavšek. Zato jih bomo od zadj videli in poslušali le kot trio. A dekleta ne izključujejo možnosti, da se kdaj ne pojavijo spet skupaj na odru. Trenutno so zelo zaposlene s pripravami na nov projekt.