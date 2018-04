Slovensko dekle, ki navdušuje na nemških Talentih 

Mia Guček je s sotekmovalkama nastopila sredi Južne Afrike, kamor so za teden dni preselili oddajo DSDS. FOTO: Promocijski material

Gre za nemško različico angleškega Pop idola, ki ga na komercialni televiziji RTL pripravljajo že petnajsto leto, od začetka pa je član žirije, nekdaj polovica dueta Modern Talking. In prav Bohlen je vidno navdušen nad Mio, ki se je v Duisburg, nekaj kilometrov severno od Düsseldorfa, preselila decembra 2016. Zanimivo je, da je Mia bolj ali manj neznanka na naši pop sceni. Lani je skupaj zposnela pesem Vzel si bom čas, prej pa igrala v videospotu Žal mi je zasedbe M.A.D. A Koprčanka ima za sabo že precej dolgo glasbeno pot, saj je v glasbeno šolo odšla s petimi leti, na tekmovanjih mladih pianistov doma in v tujini pa je prejela precej zlatih priznanj, zlatih plaket in prvih nagrad.Gučkova za Suzy pojasnjuje, da je odšla v Nemčijo zaradi glasbe: »Moja želja po uspešni pevski karieri je bila vedno zelo močna, a v Sloveniji žal neizpolnljiva. Nemški trg je sicer ogromen in pot do vrha trnjeva, ampak s trdim delom in malo sreče je vse mogoče,« pravi Mia, ki je po selitvi delala kot natakarica v stričevi gostilni.