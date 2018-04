Slovenska pevka: »Ves dan bi se gledala v ogledalo, brez vsega«

... bila predsednica Slovenije, bi bila zagotovo najlepša do zdaj (smeh).



… ujela zlato ribico, bi si zaželela zdravje, zdravje in še enkrat zdravje.



… zadela jackpot, bi prepotovala ves svet. Obožujem potovanja!



… bi imela na izbiro en lepotni poseg, bi ga opravila pri dr. Andreju Testenu, odličnem kirurgu.



… lahko, bi preživela noč s Channingom Tatumom.



… bila moški, bi bila Channing Tatum. Ves dan bi se gledala v ogledalo. Brez vsega, seveda (smeh).



… se še enkrat rodila, bi bila preskrbljena domača žival. Brez skrbi in težav.



… bil to zadnji dan mojega življenja, bi imela v dobri družbi imenitno pojedino z vsemi najljubšimi jedmi.



… bila žival, bi bila ptica, da bi lahko preletela svet.



… bila pravljična junakinja, bi bila Trnuljčica. Tako bi končno spoznala svojega princa na belem konju.



… bila zgodovinska osebnost, bi bila Marilyn Monroe. Pevka, igralka in model.



… bilo moje življenje film, bi bil naslov Kada cura časti (smeh). Tisti, ki poznajo moje pesmi, to razumejo.



… bila boginja, bi bila boginja zdravljenja Aceso.



… šla na samotni otok, bi s sabo vzela najboljšo prijateljico in telefon. Dokler se ne bi ugasnil, bi verjetno posneli ogromno zabavnih videov.



… me poslušali vsi ljudje tega sveta, bi verjetno govorila angleško, da bi me razumela vsaj polovica, na koncu bi pa še zapela.