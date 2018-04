Sebastian osrečil oboževalke

Sebastian je nazadnje nastopil leta 2012, šest let pozneje pa je občinstvo znova razvnel s hiti, kot so Hočem to nazaj, En poljub, Ti si ta … FOTO: Marko Delbello Ocepek

Leta 2001 je pel pesem Hočem to nazaj, pred nekaj dnevi pa so jo z njim spet pele njegove najzvestejše oboževalke.jih je namreč uslišal in se po dolgih letih vrnil na oder ljubljanskega kluba, kjer je obujal spomine in oživel duh slovenske pop glasbe izpred 15 let. Sebastian nam je zaupal, da je bil ganjen nad odzivom oboževalcev in tudi da ni bil najstarejši, je pa zagotovo zvišal povprečno starost. Med občinstvom, ki je prepevalo njegove pesmi, so bili mladi, ki so v času njegovih hitov obiskovali vrtec ali osnovno šolo.»Nisem mogel verjeti, kako dobro poznajo moje pesmi!« je navdušen Sebastian. V zakulisju je srečal oboževalko, ki je s svojo mamo hodila na njegove koncerte, tokrat pa je s sabo pripeljala svojo hčerko. Sicer pa nam je še povedal, da nove pesmi še dolgo ne bo, saj je zaposlen s plesno šolo, s katero pogosto gostuje v tujini, poleg tega pa ima do julija le en prost konec tedna.