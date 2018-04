Še en otrok za Severino

Rojstna karta Severine

Severinina karta kaže res velike sposobnosti, nadarjenost in talente – saj ima kar dve odlični aspektni strukturi, imenovani zmaj, in še lotos povrhu –, ki pa se lahko polno razvijejo šele prek velikih izzivov ter preobrazbe. Del problematike je vezan na 5. hišo otrok in ljubezni, vladar je Jupiter, v njej pa Neptun. To pomeni, da ji romanc nikoli ni manjkalo, vendar svojih moških ne vidi najbolj realno, jih idealizira ter si riše rožnato sliko, a slej ko prej pade na trda tla. Enako nerealna je lahko glede sina, zavija ga v vato in postavlja na piedestal. Sicer ima na koncu hiše otrok Jupitra v kozorogu, ki povečuje možnost za več otrok, a morda pozneje, kot bi si želela, in z nekaj truda. Ker je vladar hiše drugega otroka Uran, vladar moderne tehnologije, lahko zanosi z medicinsko pomočjo ali na hitro, nepričakovano. V opoziciji s Kironom, ki predstavlja neko ranjenost, lahko pride tudi do prekinitve nosečnosti, kar je pred časom pevka potrdila, a dolgoročno ni ovir za še enega potomca. Sicer je močna levinja, tako ascendent kot Luna sta v tem ponosnem, kraljevskem znamenju, ki ji prinašata samozavest, neustrašnost, levjesrčnost ter potrebo po tem, da je vedno v središču pozornosti. Sonce je biku, blizu vrha hiše kariere, kar pomeni, da je le-ta njena življenjska pot ter da je stabilna, neomajna in trmasta, nepremakljiva, ko nekaj hoče.Vladarica bika je Venera, ki jo plemeniti z ženstvenostjo, lepoto, občutkom za modo in stil, tudi spolno privlačnostjo in zapeljivostjo, ki jo dopolnjujeta še Venera in Mars v konjunkciji. Je pa zanimivo, da v karti, ki obljublja velike uspehe, nima ničesar v vodnih znamenjih, torej ji manjka čustveni element. Ljudje s primanjkljajem vode so običajno precej usmerjeni nase, brez občutka za druge in njihove občutke, kar jim omogoča, da ne zapadajo v različna čustvena stanja ter se strogo realno osredotočijo na doseganje svojih ciljev. Čakajo jo zanimiva leta. Mrk na osi ascendent-descendent je prinesel konec tožbe o skrbništvu, delu zahtev se je morala odpovedati. Leto, dve je poudarjena kariera – nova smer, nov projekt, novo poslovno sodelovanje. Pr. Luna je že nekaj mesecev v ovnu. Minilo je dveinpolletno obdobje rib, ki je bilo zanjo izredno težko ter se vrtelo predvsem zaradi občutka nemoči v tožbi za otroka. Pr. Sonce pride na Mars in Venero, kar ugodno poslovno in zasebno, januarja aspekt aktivira Luna, tr. Uran prihaja že letos na Sonce in prinaša spremembo, nekaj nenavadnega in novega. Novembra vstopi tr. Jupiter za eno leto v 5. hišo ustvarjalnosti in otrok ter se začne povezovati z Luno. Oboje poleg sreče in ustvarjalnosti označuje tudi povečane možnosti zanositve. Decembra 2019 vse skupaj okrona Jupitrov povratek v hiši otrok, ki se mu pridružuje konjunkcija pr. Luna in Sonca, začetek novega življenjskega ciklusa. V istem času pa pade še Sončni mrk na že omenjenega Jupitra, ki je hkrati vladar hiše otrok, kar pomeni, da bo najpozneje tedaj, če ne že prej, zanosila ali zibala.