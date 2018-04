Rebeka Dremelj ima novega: Vsebina je to, kar šteje

Nekdanja miss, pevka, mama, blogarka in podjetnica, ki se trenutno vrti po plesnem parketu šova Zvezde plešejo, ne miruje. Te dni Rebeka Dremelj namreč ponosno predstavlja svoj najnovejši dosežek. Seveda govorimo o parfumu, tokrat z imenom Št. 3. Rebeka je od takrat, ko je kot prva Slovenka na tržišče poslala parfum MySpirit by Rebeka klasik in pozneje še Summer by Rebeka, postala odlična poznavalka dišav, ki dobro ve, kaj potrebuje sodobna ženska. »Vsebina je to, kar šteje,« je prepričana naša zvezdnica, zato se je zares potrudila in verjame, da bodo vonji breskev, nežnega jasmina, kašmirjevega lesa, sandalovine, tople note pralinejev in mošus tako kot njo prevzeli tudi preostale ženske.