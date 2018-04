Razkrita ljubezenska zgodba: Uroš in Saša se ne skrivata več

Ni lepšega kot opazovati dva zaljubljenca, kako se predajata nežnostim in se požvižgata na mnenja drugih. Saša Pavlin Stosič in Uroš Fürst sta svojo zvezo prvič tako neposredno predstavila javnosti in se z roko v roki pojavila na nedavnem tednu mode. V prvi vrsti je bila sicer gneča, kar je bil poleg njune zatreskanosti še dodatni razlog, da se res tesno privijeta drug k drugemu. Igralski par se je torej odrešil skrivalnic, mi pa smo prišli na svoj račun, saj smo lahko občudovali njune čutne objeme, poljube in ljubkovanje. Vse to sta počela komaj opazno, skrito v množici in diskretno, da ne bi vzbujala preveč pozornosti, a našemu budnemu očesu nikakor nista mogla ubežati.