Najbolj znana slovenska rozalaska (poleg Nike Zorjan seveda) se je odločila, da je čas za korenito spremembo. Svojih roza las, s katerimi je navduševala dlje časa, se je Raiven naveličala, se odpravila v frizerski salon in se odločila za modro barvo. Simpatična pevka pravi, da so jo preobrazili v morsko deklico, in v smehu dodaja: »Pravzaprav sem postala modri morski pes v morju roza rib.« Mi ji ploskamo in se navdušujemo nad njeno novo, svežo in drzno podobo.