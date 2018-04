Popularni tandem, glasbeni par jasno in glasno: otroke v varstvo in na zmenek

Raay in Marjetka sta eden izmed najbolj produktivnih in prepoznavnih glasbenih dvojcev pri nas. Simpatična glasbenika že vrsto let sodelujeta tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju, pred dnevi pa sta praznovala osmo obletnico poroke, ki je bila tudi tokrat zanju nekaj zelo posebnega. »Letos decembra bo minilo 15 let, odkar sva skupaj, 16. aprila pa sva praznovala obletnico poroke. Šla sva na večerjo, sicer pa imava ponedeljke tako ali tako rezervirane za zmenke,« nam je zaupal Raay.



Z Marjetko dasta takrat otroka v varstvo, ob tem pa nam je še priznal, da njegova družina nima takšnih vikendov kot druge. »Čas zase imamo ob nedeljah in ponedeljkih, saj od torka do sobote delava. Zelo sva srečna, do kam sva prišla zasebno kot tudi poslovno. Za negativne stvari nimava ne časa ne prostora in se z njimi ne ukvarjava več. Resnično sva srečna, kar opazijo tudi najini prijatelji, partnerji in izvajalci, s katerimi delava. Sva pomirjena in pozitivno naravnana.« Raay še pravi, da sta z leti kot glasbenika ugotovila, da v nekatere projekte ni pametno riniti za vsako ceno. »Na prvem mestu je družina in odkar imava takšen pristop, je vse skupaj veliko bolje. Na vseh področjih. Lani sva si namreč zadala, da želiva imeti več časa zase in se nama je to zelo obrestovalo,« še pravi eden najbolj uspešnih glasbenikov na naših tleh, ki je s svojo Marjetko ob obletnici nazdravil tudi sodelovanju s priljubljeno hrvaško skupino Vigor in pevko Lidijo Bačić.