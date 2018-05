Po stopinjah slavnega očeta: 13-letna šampionka s šampionskim rodovnikom

Tyra Barada je 13-letna hči nekdanjih večkratnih svetovnih in evropskih prvakov Tomaža Barade in Biance Tapilatu Barada, ki je v Mariboru na evropskem prvenstvu v taekwondoju po verziji ITF oziroma na svojem prvem večjem tekmovanju pometla z mladinkami in v kategoriji do 45 kilogramov osvojila evropsko zlato. Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa, zato ni prav nič čudnega, da je Tyra že pri teh letih neverjetno uspešna. Njena mama Bianca, trikratna evropska in dvakratna svetovna prvakinja v taekwondoju, evropska prvakinja v kickboksingu ter svetovna prvakinja in podprvakinja v aerokickboksingu, prihaja iz zelo uspešne nizozemske družine. Oče Wijnand je bil selektor nizozemske reprezentance, brat Stephen pa večkratni svetovni in evropski prvak v borilnih veščinah. Simpatična Nizozemka še danes pove, da je borbe med bratom in možem Tomažem najtežje gledala. S Tomažem imata poleg Tyre še šestletno hčer Tiaro.