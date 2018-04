Plestenjak priznal: »V Challetu vidim sebe!«

Velik je ta svet se glasi naslov pesmi, v kateri sta Jan in Challe združila moči in za katero sta tudi posnela videospot, ki ga bomo lahko že kmalu videli. O sodelovanju z mladim raperjem smo se pogovarjali z Janom, ki nam je zaupal, da mu je Challe všeč predvsem zato, ker ima svoj stil. »Zdaj je tisti čas, ko se prebija do najširšega občinstva, in se mi zdi prav, da sva se našla prav v tem trenutku in ustvarila sinergijo dveh različnih izvajalcev – enega, ki je v svojem velikem vzponu, in drugega, ki že dolga leta koncertira po državi. Ko gledam njega, se spominjam nase in na to, kako so se mi začela v nekem trenutku po dolgih letih borbe odpirati vrata. Meni ni takrat nihče stopil nasproti,« pravi Jan, ki ga sodelovanje z mladim glasbenikom, kot je Challe, zares veseli. »Sodelovanje s takšnim človekom lahko prinese v pesem veliko svežine.« Njuna glasba sicer nima veliko skupnega, njuna glasbena sloga sta si različna kot dan in noč, vendar Jan pohvali Challetovo delo in pravi, da ustvarja rap, ki je primeren za naše okolje. »Nikogar ne kopira, zato je tudi tako uspešen.« Tudi sam je nekoč poskusil rapati, vendar mu to ni šlo tako dobro od rok oziroma z jezika kot Challetu. »Spomnimo se pesmi Naj stvari so tri … Vsi so se smejali na moj račun in še danes se smejijo, jaz pa pravim, da so bili to moji začetki in da sem to pesem naredil z nekim žarom, čeprav je bila slaba. No, mogoče pa dejstvo, da se ljudje te pesmi spominjajo še po 25 letih, pomeni, da le ni bilo tako zgrešena,« Jan doda v smehu.



