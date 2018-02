Plesal bo tudi Stare

Med tekmovalci letošnje sezone Zvezde plešejo bo tudi komik Sašo Stare, ki mu sodelovanje predstavlja velikansko preizkušnjo. »Za zdaj sem po odru samo hodil, od zdaj naprej pa bom lahkotno poskakoval kot mlad medvedek. Morda imam napačna pričakovanja in bom neroden kot mlado tele. Vsekakor nisem še nikoli počel ničesar podobnega, tako da se veselim neznanega, veselim se plesa, ki je zunaj moje cone udobja, in veselim se vseh novih stvari, ki jih bom doživel,« prizna in nam zaupa svoje najbolj nenavadne plesne izkušnje. »Eni radi pojejo pod prho, jaz pa tam plešem, ker je nevarno, in to me vznemirja. Iz istega razloga še vedno jem slanino, čeprav imam povišan holesterol,« se pošali na svoj račun in pripomni, da pričakuje veliko spotikanja in hoje po soplesalkinih prstih. »Pozorno glejte njen obraz, če se ji napnejo vse mišice, to pomeni, da sem jo ravnokar pohodil. Vsem gledalcem sporočam, da sem pristal v šovu predvsem zaradi punce, ki me spodbuja, naj se že enkrat naučim plesati. Vsi tečaji so bili predragi, tale pa je brezplačen.« Še več, celo plačali mu bodo, da osvoji zakonitosti latinskoameriških in standardnih ritmov.

