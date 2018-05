Novi uspeh Katarine Čas

V zadnjih mesecih se Katarini Čas vse postavlja na svoje mesto. Najprej je izvedela, da bo film Terminal, nad katerim je že skoraj obupala, da bo sploh kdaj ugledal luč sveta, doživel svetovno premiero v Los Angelesu. Tako se v mesto angelov podaja na začetku maja, ko se bo skupaj z glavno igralko in producentko Margot Robbie sprehodila po rdeči preprogi. Z letošnjo oskarjevo nominiranko za glavno žensko vlogo se je spoprijateljila med snemanjem Volka z Wall Streeta, od takrat pa sta razvili zelo pristen, globlji odnos. Avstralka, ki velja za nekakšno novodobno Marilyn Monroe, je našo zvezdnico angažirala za vlogo Chloe Merryweather, kar je nov podvig v njeni bleščeči filmografiji. To pa še ni vse, saj bo lepa Katarina postala zaščitni obraz enega prestižnejših šampanjcev na svetu. Iskalec ambasadorjev znamke Moët & Chandon jo je našel brez slovenskih posrednikov in jo nemudoma povabil k sodelovanju. Časova je tako postala prva Slovenka s tako laskavo in predvsem vrtoglavo pogodbo, ki bo še dodatno spodbudila njeno kariero. Zaradi sodelovanja je obiskala slavno francosko znamko, njihove božanske vinograde in s svojo preprostostjo ter profesionalizmom očarala prav vse. Kampanja se bo začela v naslednjih tednih, Katarina pa se bo še z večjim veseljem posvetila svoji prvi ljubezni, filmu. Po rdeči preprogi bo 11. maja zakorakala v unikatni obleki iz naravnih materialov​ Mateje Benedetti in s tem ozaveščala javnost o pomenu prizadevanja za ohranjanje čistega okolja.