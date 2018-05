Nora zabava Petra Polesa

Čeprav je Peter Poles 40. rojstni dan praznoval že v začetku februarja, je njegova Nika sedaj razkrila, kakšen noro dober žur mu je organizirala s pomočjo prijateljev. Svojega dragega je namreč razveselila s pivom, dobro hrano, glasbo po njegovem okusu, baloni, tablo, na kateri so bile zapisane anekdote, ki so ji jih zaupali Perotovi starši, albumom spominov, ob pregledovanju katerega je bil naš voditelj menda precej ganjen, manjkalo pa ni niti presenečenje ob koncu zabave. Nika je namreč sestavila venček njegovih najljubših pesmi, ki so jih zapelji njegovi prijatelji, na koncu pa so vsi pristali na kolenih. Z darili ni nihče kompliciral. Nika je dala očistiti in pregledati Petrov klarinet, prijatelji pa so se odločili za skupno darilo, in sicer so po svojih zmožnostih na njegov račun nakazali denar. Domiselno, ni kaj!